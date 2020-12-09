Зарипов вернулся в состав «Ак Барса». Галиев пропустит матч с «Магниткой»

«Ак Барс» объявил состав на домашнюю встречу с магнитогорским «Металлургом», сообщается на официальной странице казанцев в «Твиттере».



Встречу пропустят нападающие Станислав Галиев и Никита Дыняк. В заявку на матч попали форварды Данис Зарипов и Дмитрий Воронков.



Пятёрки выглядят следующим образом:

Яруллин — Викстранд, Доус — Да Коста — Тихонов;

Лямкин — Рукавишников, Галиев — Бурмистров — Зарипов;

Педан — Хенкель, Лукоянов — Глухов — Воронков;

Лучевников, Емец, Петров — Кормье — Фисенко.

Место в воротах займёт Тимур Билялов. Его сменщиком станет Адам Рейдеборн.



Напомним, что в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл екатеринбургский «Автомобилист». Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.