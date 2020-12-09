Зарипов вернулся в состав «Ак Барса». Галиев пропустит матч с «Магниткой»
«Ак Барс» объявил состав на домашнюю встречу с магнитогорским «Металлургом», сообщается на официальной странице казанцев в «Твиттере».
Встречу пропустят нападающие Станислав Галиев и Никита Дыняк. В заявку на матч попали форварды Данис Зарипов и Дмитрий Воронков.
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Яруллин — Викстранд, Доус — Да Коста — Тихонов;
- Лямкин — Рукавишников, Галиев — Бурмистров — Зарипов;
- Педан — Хенкель, Лукоянов — Глухов — Воронков;
- Лучевников, Емец, Петров — Кормье — Фисенко.
Место в воротах займёт Тимур Билялов. Его сменщиком станет Адам Рейдеборн.
Напомним, что в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл екатеринбургский «Автомобилист». Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
«Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» и продлил серию поражений до восьми матчей
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