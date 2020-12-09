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«Ак Барс» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Зарипов вернулся в состав «Ак Барса». Галиев пропустит матч с «Магниткой»

Зарипов вернулся в состав «Ак Барса». Галиев пропустит матч с «Магниткой»
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» объявил состав на домашнюю встречу с магнитогорским «Металлургом», сообщается на официальной странице казанцев в «Твиттере».

Встречу пропустят нападающие Станислав Галиев и Никита Дыняк. В заявку на матч попали форварды Данис Зарипов и Дмитрий Воронков.

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Яруллин — Викстранд, Доус — Да Коста — Тихонов;
  • Лямкин — Рукавишников, Галиев — Бурмистров — Зарипов;
  • Педан — Хенкель, Лукоянов — Глухов — Воронков;
  • Лучевников, Емец, Петров — Кормье — Фисенко.

Место в воротах займёт Тимур Билялов. Его сменщиком станет Адам Рейдеборн.

Напомним, что в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл екатеринбургский «Автомобилист». Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

«Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» и продлил серию поражений до восьми матчей
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