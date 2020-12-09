Александр Ерёменко стал самым взрослым хоккеистом в истории московского «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» принимает московское «Динамо» (0:0, идёт первый период).



Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко с первых минут занял место на последнем рубеже бело-голубых. Благодаря этому Ерёменко стал самым взрослым хоккеистом за всю историю бело-голубых. На момент сегодняшнего матча возраст голкипера составил 40 лет 7 месяцев и 29 дней.



Прежним рекордсменом являлся бывший капитан московского «Динамо» Алексей Кудашов, сыгравший свой последний матч за бело-голубых 17 марта 2012 года в возрасте 40 лет 7 месяцев и 25 дней.



40-летний Ерёменко является трёхкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Динамо». Многоопытный голкипер проводит свой 16-й сезон в родном клубе — ему принадлежит свыше 50 клубных рекордов.

Ерёменко: каждая победа драгоценна, для меня каждый матч — как последний