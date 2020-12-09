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Разин ответил агенту Зака Митчелла

Разин ответил агенту Зака Митчелла
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин продолжил дискуссию относительно ситуации с нападающим Заком Митчеллом.

2 декабря рижское «Динамо» отказалось от услуг хоккеиста и поместило его в список отказов, откуда игрока забрала «Северсталь». Сегодня, 9 декабря, пресс-служба «Северстали» сообщила, что Митчелл отказывается подписывать контракт с клубом.

Разин написал, что агента Митчелла хочет «выбить» денег из «Северстали».

Алеша Пилко, агент форварда, объяснил, что Митчеллу нужны разрешение на работу и рабочая виза.

«Господин Пилко, твои клинеты — Кайл Чипчура и Джеффри Кинрэйд — в прошлом сезоне могли играть по этой визе, пока мы им делали рабочую, а Митчелл не может?» — написал тренер на своей странице в «Инстаграме».

Агент Зака Митчелла ответил главному тренеру «Северстали» Андрею Разину
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