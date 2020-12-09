Прибыль НХЛ за прошлый сезон снизилась на 68%

Forbes на своём сайте раскрыл некоторые детали минувшего сезона НХЛ.



Так, средняя стоимость команды в НХЛ упала на 2%, до $ 653 млн, впервые с 2001 года. Выручка лиги составила $ 4,4 млрд в сезоне-2019/2020, что на 14% меньше, чем в предыдущем году. Операционная прибыль — $ 250 млн, снизившись на 68%.



На пять самых дорогих команд Национальной хоккейной лиги — «Нью-Йорк Рейнджерс» ($ 1,65 млрд), «Торонто Мэйпл Лифс» ($ 1,5 млрд), «Монреаль Канадиенс» ($ 1,34 млрд), «Чикаго Блэкхоукс» ($ 1,085 млрд) и «Бостон Брюинз» ($ 1 млрд) — пришлась почти четверть дохода лиги. Без них лига потеряла бы $ 50 млн.



Кроме того, НХЛ спасла свои деньги от телетрансляций благодаря плей-офф в «пузырях» Эдмонтона и Торонто, но упустила более $ 200 млн дохода от плей-офф на арене.

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