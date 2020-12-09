Ещё один тренер молодёжной сборной Швеции заразился коронавирусом

Тренер вратарей молодёжной сборной Швеции Низзе Ланден сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте Шведской хоккейной ассоциации.



Ранее стало известно, что коронавирусом заболели главный тренер сборной Томас Монтен, его ассистент Андерс Люндберг, а также видеотренер команды Адам Альмквист.



Кроме того, несколько положительных тестов сдали и игроки команды.



К этому моменту у сборной Швеции есть только один не заболевший коронавирусом член штаба — ассистент главного тренера, который должен исполнять обязанности главного. Кроме того, приглашение войти в штаб было отослано наставнику юниорской сборной Швеции но до сих пор нет ясности, сможет ли он приехать в Канаду.



Молодёжный чемпионат мира должен пройти в Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января.

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