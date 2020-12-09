Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Северсталь» одержала третью победу кряду, обыграв рижское «Динамо»

«Северсталь» одержала третью победу кряду, обыграв рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Череповецкая «Северсталь» обыграла рижское «Динамо». Встреча проходила в «Ледовом дворце» в Череповце и завершилась со счётом 4:2.

На девятой минуте матча Денис Вихарев вывел хозяев вперёд. На третьей минуте второго периода Егор Морозов увеличил преимущество, реализовав численное большинство. На 43-й минуте Владислав Провольнев довёл счёт до крупного. Через четыре минуты Мартиньш Дзиеркалс отыграл одну шайбу. На 54-й минуте рижане усилиями Микса Индрашиса смогли забросить ещё раз, сократив отставание до минимума, но спустя две минуты Шон Лалонд вновь восстановил разницу в счёте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2020, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
Динамо Р
Рига
1:0 Вихарев – 08:14' (5x5)   2:0 Морозов (Лишка) – 22:30' (5x4)   3:0 Провольнев (Гареев, Морозов) – 42:10' (5x3)   3:1 Дзиеркалс (Сотниекс) – 46:13' (5x5)   3:2 Индрашис (Липон, Букартс) – 53:23' (5x5)   4:2 Лалонд (Провольнев, Капустин) – 55:19' (5x3)

Следующую встречу «Северсталь» проведёт 11 декабря с московским «Спартаком». Рижское «Динамо» сыграет со СКА 12 декабря.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020