«Северсталь» одержала третью победу кряду, обыграв рижское «Динамо»

Череповецкая «Северсталь» обыграла рижское «Динамо». Встреча проходила в «Ледовом дворце» в Череповце и завершилась со счётом 4:2.
На девятой минуте матча Денис Вихарев вывел хозяев вперёд. На третьей минуте второго периода Егор Морозов увеличил преимущество, реализовав численное большинство. На 43-й минуте Владислав Провольнев довёл счёт до крупного. Через четыре минуты Мартиньш Дзиеркалс отыграл одну шайбу. На 54-й минуте рижане усилиями Микса Индрашиса смогли забросить ещё раз, сократив отставание до минимума, но спустя две минуты Шон Лалонд вновь восстановил разницу в счёте.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Следующую встречу «Северсталь» проведёт 11 декабря с московским «Спартаком». Рижское «Динамо» сыграет со СКА 12 декабря.
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