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«Ак Барс» прервал пятиматчевую победную серию «Металлурга». Билялов оформил шат-аут

«Ак Барс» прервал пятиматчевую победную серию «Металлурга». Билялов оформил шат-аут
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на «Татнефть Арене» и завершилась со счётом 3:0.

На 15-й минуте матча Найджел Доус вывел казанскую команды вперёд, ассистировал ему Виктор Тихонов. На 17-й минуте второго игрового отрезка Стефан Да Коста удвоил преимущество «Ак Барса». Второе очко в матче набрал Найджел Доус, отдавший результативную передачу. На 52-й минуте Станислав Галиев забросил третью шайбу казанцев в матче. Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов оформил шат-аут.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2020, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Доус (Тихонов) – 14:55' (5x5)   2:0 Да Коста (Доус) – 36:41' (5x5)   3:0 Галиев (Петров) – 51:56' (5x5)

Следующую встречу «Ак Барс» проведёт с минским «Динамо», «Металлург» сыграет с московским «Динамо». Оба матча состоятся 11 декабря.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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