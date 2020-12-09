«Ак Барс» прервал пятиматчевую победную серию «Металлурга». Билялов оформил шат-аут

Казанский «Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на «Татнефть Арене» и завершилась со счётом 3:0.

На 15-й минуте матча Найджел Доус вывел казанскую команды вперёд, ассистировал ему Виктор Тихонов. На 17-й минуте второго игрового отрезка Стефан Да Коста удвоил преимущество «Ак Барса». Второе очко в матче набрал Найджел Доус, отдавший результативную передачу. На 52-й минуте Станислав Галиев забросил третью шайбу казанцев в матче. Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов оформил шат-аут.

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Следующую встречу «Ак Барс» проведёт с минским «Динамо», «Металлург» сыграет с московским «Динамо». Оба матча состоятся 11 декабря.