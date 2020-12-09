Московское «Динамо» отыгралось с 0:2 и победило минских одноклубников

Московское «Динамо» обыграло минских одноклубников. Встреча проходила на «Минск-Арене» и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Владимира Крикунова.

На четвёртой минуте матча Илья Усов вывел хозяев вперёд. Спустя 59 секунд Шейн Принс увеличил преимущество, забив в меньшинстве. Менее чем через две минуты Даниил Тарасов отыграл одну шайбу. А за одну минуту 15 секунд до конца периода Юусо Хиетанен сравнял счёт. На 35-й минуте встречи Дмитрий Яшкин вывел москвичей вперёд.

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Следующую встречу московское «Динамо» проведёт с магнитогорским «Металлургом». Минчане сыграют с казанским «Ак Барсом». Оба матча состоятся 11 декабря.