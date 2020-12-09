Московское «Динамо» отыгралось с 0:2 и победило минских одноклубников
Московское «Динамо» обыграло минских одноклубников. Встреча проходила на «Минск-Арене» и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Владимира Крикунова.
На четвёртой минуте матча Илья Усов вывел хозяев вперёд. Спустя 59 секунд Шейн Принс увеличил преимущество, забив в меньшинстве. Менее чем через две минуты Даниил Тарасов отыграл одну шайбу. А за одну минуту 15 секунд до конца периода Юусо Хиетанен сравнял счёт. На 35-й минуте встречи Дмитрий Яшкин вывел москвичей вперёд.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2020, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Усов (Менелл, Шарангович) – 03:55' (5x5) 2:0 Принс (Шарангович) – 04:54' (4x5) 2:1 Тарасов (Линдберг) – 06:31' (5x5) 2:2 Хиетанен (Попугаев) – 18:45' (5x5) 2:3 Яшкин (Чайковски, Шипачёв) – 34:49' (5x3)
Следующую встречу московское «Динамо» проведёт с магнитогорским «Металлургом». Минчане сыграют с казанским «Ак Барсом». Оба матча состоятся 11 декабря.
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