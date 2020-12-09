Крикунов — о победе в матче с минским «Динамо»: разыгрывались двойные очки

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (3:2).
«Матч был непростым, поскольку была важна победа. Нужны очки, потому что у нас было 42, у них — 41. Разыгрывались двойные очки, поэтому важен результат. Начали неудачно, пропустили эти два гола. Потом сумели собраться и сравнять счёт, во втором периоде вышли вперёд и смогли удержать результат.
Игроки не до конца настроились на матч, хотя мы их и предупреждали, что в домашнем матче проиграли первый период этому сопернику — 1:2. С ЦСКА они тоже очень сильно провели первый период. Но видите, тяжело доходит. Когда получишь, уже начинаешь думать.
Не понравилась в нашей игре реализация моментов. Нужно было реализовывать шансы, а мы неправильно отнеслись к этому. Всё улучшали до бесконечности, пока не потеряем шайбу. Уже давно надо было атаковать ворота, а мы всё улучшаем. Не зря ведь говорят, что лучшее — враг хорошего.
Пауза после Уфы помогла. Мы немного передохнули, немного поработали, так что всё нормально», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 9 декабря 2020
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