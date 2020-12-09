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Вудкрофт: московское «Динамо» сегодня было лучше готово

Вудкрофт: московское «Динамо» сегодня было лучше готово
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги встречи с московскими одноклубниками (2:3).

«Получился слабый старт. Два гола в начале придали нам силы, но Москва вышла более подготовленной, они быстро смогли вернуться в игру. В перерыве поговорили, что надо играть по системе, спокойно, слажено. Во втором периоде не показали свою лучшую игру, не удалось реализовать свои моменты. Во втором перерыве, опять же, говорили, что надо больше атаковать. К сожалению, не удалось реализовать моменты, которые у нас были.

В целом неплохой матч, но москвичи были лучше готовы и смогли отыграться и выиграть. Ребята проводили хорошие смены, удалось быстро заводить шайбу в чужую зону, быстро выводить из своей. Но команда показала слабый результат. Мы расстроены таким итогом», — передает слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Московское «Динамо» отыгралось с 0:2 и победило минских одноклубников
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