Квартальнов — о жёстком силовом от Кормье: он никого не хотел травмировать, так сложилось

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с «Металлургом» (3:0).



«Когда не пропускаешь два матча подряд, это здорово. Во втором периоде дали шанс сопернику, была пара наложений. Забили нужные шайбы, ребята — молодцы. Мы неплохо играли с «Авангардом», но не забили свои моменты. Сейчас забрасываем и не пропускаем. Стас Галиев — игрок, который должен забивать. У него была голевая засуха, он переживал и работал. Нам предстоит за четыре дня сыграть три матча, стараемся распределить нагрузку на всех поровну. Тем более сегодня выбыл Патрис. Кормье не хотел никого травмировать, так сложилось. Как только у Мёрфи будут в порядке документы, он присоединится к команде. Ждём его со дня на день», — приводит слова Квартальнова пресс-служба КХЛ.

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