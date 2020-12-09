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Воробьёв: у Пашнина, возможно, сотрясение мозга. Был грязный силовой приём

Воробьёв: у Пашнина, возможно, сотрясение мозга. Был грязный силовой приём
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с казанским «Ак Барсом» (0:3).

«В первом периоде «Ак Барс» был лучше. Во втором и третьем мы играли хорошо. Две вещи, в чём соперник превосходил, — борьба за нейтральные шайбы и реализация. У Пашнина под вопросом сотрясение мозга, ему зашили губу. Там был грязный силовой приём сзади, за который человек получил 5+20. Жалко, не реализовали большинство, потому что за такое надо наказывать», — приводит слова Воробьёва пресс-служба КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, казанский «Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на «Татнефть Арене» и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартального.

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