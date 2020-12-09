Воробьёв: у Пашнина, возможно, сотрясение мозга. Был грязный силовой приём

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с казанским «Ак Барсом» (0:3).
«В первом периоде «Ак Барс» был лучше. Во втором и третьем мы играли хорошо. Две вещи, в чём соперник превосходил, — борьба за нейтральные шайбы и реализация. У Пашнина под вопросом сотрясение мозга, ему зашили губу. Там был грязный силовой приём сзади, за который человек получил 5+20. Жалко, не реализовали большинство, потому что за такое надо наказывать», — приводит слова Воробьёва пресс-служба КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, казанский «Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на «Татнефть Арене» и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартального.
- 9 декабря 2020
-
23:17
-
23:14
-
23:06
-
22:49
-
22:20
-
22:14
-
22:10
-
22:07
-
21:54
-
21:49
-
21:49
-
21:46
-
21:21
-
21:11
-
20:50
-
20:43
-
20:20
-
20:08
-
19:40
-
19:15
-
19:03
-
18:53
-
18:40
-
18:04
-
17:49
-
17:21
-
16:28
-
16:04
-
15:35
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:26
-
14:00
-
13:32