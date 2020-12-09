Разин — о Митчелле: это жёсткий прецедент. «Северсталь» действует в рамках регламента КХЛ

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги встречи с рижским «Динамо» (4:2).



«Тяжёлый матч, как и предполагали. Соперник непредсказуемый, в последней встрече они обыграли СКА. Это добавило им эмоций. Соперник жёсткий, терять нечего, поэтому таким матч и получился. Хорошо, что мы не провалили начало, второй период хорошо сыграли. Жалко, при счёте 3:0 расслабились, пропустили лёгкий гол, не разобрались со вторым голом. Выиграли — и ладно, идём дальше.



По Заку Митчеллу… Ситуация сложная. Думаю, это прецедент, и жёсткий прецедент. Мы действуем в рамках регламента КХЛ, там всё чётко прописано», — приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.



Напомним, «Северсталь» обыграла рижское «Динамо». Встреча проходила в «Ледовом дворце» в Череповце и завершилась со счётом 4:2.

«Северсталь» одержала третью победу кряду, обыграв рижское «Динамо»