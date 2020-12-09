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Оберг — о пяти проигрышах в семи матчах: кризиса в «Тракторе» нет

Оберг — о пяти проигрышах в семи матчах: кризиса в «Тракторе» нет
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Трактора» Понтус Оберг подвёл итоги встречи с «Йокеритом» (2:5).

«Сложный матч. «Йокерит» — хорошая команда, c таким соперником интересно играть. Я лично пытаюсь показывать свою лучшую игру и хочу помочь команде забивать голы. Наше звено выглядело хорошо, у нас были шансы забить. Так как у меня не получилось с набранными очками, постарался сделать несколько силовых приёмов. Никакого кризиса в «Тракторе» нет. Дело в том, что в последних матчах мы играем с сильными противниками. Работаем каждый день, чтобы стать сильнее. Надеюсь, это приведёт к желаемому результату.

Рад, что вызван в сборную Швеции на этап Евротура. Исключая юниорский и молодёжный уровень, впервые сыграю за национальную команду. Смогу увидеться с друзьями. Представлять свою страну — всегда большая честь», — приводит слова Оберга пресс-служба КХЛ.

«Трактор» потерпел пятое поражение в семи матчах, в Челябинске уступив «Йокериту»
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