«Нью-Йорк Рейнджерс» возглавил рейтинг самых дорогих клубов НХЛ

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих клубов Национальной хоккейной лиги. Первое место в списке занял «Нью-Йорк Рейнджерс».

Клуб, за который выступают российские хоккеисты Артемий Панарин, Павел Бучневич, Александр Георгиев и Игорь Шестеркин, оценили в $ 1,65 млрд. На втором месте оказался «Торонто Мейпл Лифс» – $ 1,5 млрд, а третью строчку занял «Монреаль Канадиенс» – $ 1,34 млрд.

Также в топ-10 вошли «Чикаго Блэкхокс» ($ 1,085 млрд), «Бостон Брюинз» ($ 1 млрд), «Лос-Анджелес Кингз» ($ 825 млн), «Филадельфия Флайерз» ($ 800 млн), «Детройт Ред Уингз» ($ 775 млн), «Вашингтон Кэпиталз» ($ 750 млн) и «Ванкувер Кэнакс» ($ 725 млн).

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказался на 21-м месте – $ 470 млн.

Ранее Forbes сообщил, что прибыль клубов Национальной хоккейной лиги за прошлый сезон снизилась на 68%.