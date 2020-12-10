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Знарок: «Спартак» играл не совсем правильно. Отдали эмоции во встрече с «Йокеритом»

Знарок: «Спартак» играл не совсем правильно. Отдали эмоции во встрече с «Йокеритом»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (4:2).

«Тяжёлый матч получился, не совсем правильно мы играли. Эмоции отдали во встрече с «Йокеритом», наверное. Победа — это всегда радость, несмотря на наши ошибки. Нам нужно провести анализ игры. Победный гол мы забили в большинстве, я этим доволен. Но в целом реализация лишнего у нас бывала и получше», — цитирует Знарка пресс-служба КХЛ.

«Спартак» с 38 очками занимает седьмое место в Западной конференции. У «Нефтехимика» 20 очков, серия из четырёх поражений и последнее, 12-е место на Востоке. Следующую встречу «Спартак» проведёт с череповецкой «Северсталью», а «Нефтехимик» сыграет с «Сочи». Оба матча состоятся 11 декабря.

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