Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

The Athletic: «Вегас» может обменять нападающего Маршессо и голкипера Флёри

The Athletic: «Вегас» может обменять нападающего Маршессо и голкипера Флёри
Хоккей / НХЛ 0

«Вегас Голден Найтс» продолжает искать варианты для сокращения размера платёжной ведомости, информирует The Athletic.

Ранее стало известно, что американский клуб может покинуть нападающий Макс Пасиоретти. Теперь появились данные о возможном обмене форварда Джонатана Маршессо и вратаря Марк-Андре Флёри. По данным CapFriendly, в платёжке «Голден Найтс» на следующий сезон сейчас около $ 82,5 млн при размере потолка зарплат $ 81,5 млн. Кэпхит Маршессо составляет $ 5 млн, Флери – $ 7 млн.

В минувшем сезоне канадский нападающий принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 22 шайбы и сделав 25 результативных передач. В плей-офф 29-летний форвард сыграл 20 матчей, набрав 10 (3+7) очков.

TSN: «Вегас» хочет обменять Паcиоретти, чтобы разгрузить платёжную ведомость
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020