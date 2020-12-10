The Athletic: «Вегас» может обменять нападающего Маршессо и голкипера Флёри
«Вегас Голден Найтс» продолжает искать варианты для сокращения размера платёжной ведомости, информирует The Athletic.
Ранее стало известно, что американский клуб может покинуть нападающий Макс Пасиоретти. Теперь появились данные о возможном обмене форварда Джонатана Маршессо и вратаря Марк-Андре Флёри. По данным CapFriendly, в платёжке «Голден Найтс» на следующий сезон сейчас около $ 82,5 млн при размере потолка зарплат $ 81,5 млн. Кэпхит Маршессо составляет $ 5 млн, Флери – $ 7 млн.
В минувшем сезоне канадский нападающий принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 22 шайбы и сделав 25 результативных передач. В плей-офф 29-летний форвард сыграл 20 матчей, набрав 10 (3+7) очков.
TSN: «Вегас» хочет обменять Паcиоретти, чтобы разгрузить платёжную ведомость
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