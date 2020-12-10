Егор Яковлев: «Магнитка» не наиграла на 0:3. Пропустили необязательные голы
Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев высказался после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (0:3).
«Не очень хорошо начали, пропустили необязательные голы. На 0:3, мне кажется, мы всё же не наиграли. Был хороший матч хороших команд», – цитирует Яковлева пресс-служба КХЛ.
На 15-й минуте первого периода Найджел Доус вывел казанскую команды вперёд, ассистировал ему Виктор Тихонов. На 17-й минуте второго игрового отрезка француз Стефан Да Коста удвоил преимущество «Ак Барса». Второе очко в матче набрал Найджел Доус, отдавший результативную передачу. На 52-й минуте Станислав Галиев забросил третью шайбу казанцев в матче. Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов оформил шат-аут.
«Ак Барс» прервал пятиматчевую победную серию «Металлурга». Билялов оформил шат-аут
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