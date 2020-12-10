Усов: московское «Динамо» — серьёзный конкурент. Мы слишком уверовали в победу

Нападающий минского «Динамо» Илья Усов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:3).

«Хорошо начали, забросили быстрые шайбы. Потом расслабились. Москвичи этим воспользовались: сравняли счёт, а потом вышли вперёд. В третьем периоде мы снова действовали хорошо, но не смогли реализовать моменты. Надо играть все 60 минут, бороться от начала и до конца, не сбавляя темп.

Московское «Динамо» — серьёзный конкурент. В борьбе с ним мы где-то не сохранили концентрацию. Возможно, из-за результативного старта мы слишком уверовали в победу, перегорели. Начали исправлять ситуацию после пропущенных шайб, но было поздно», — цитирует Усова пресс-служба минского клуба.