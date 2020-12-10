Усов: московское «Динамо» — серьёзный конкурент. Мы слишком уверовали в победу
Нападающий минского «Динамо» Илья Усов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:3).
«Хорошо начали, забросили быстрые шайбы. Потом расслабились. Москвичи этим воспользовались: сравняли счёт, а потом вышли вперёд. В третьем периоде мы снова действовали хорошо, но не смогли реализовать моменты. Надо играть все 60 минут, бороться от начала и до конца, не сбавляя темп.
Московское «Динамо» — серьёзный конкурент. В борьбе с ним мы где-то не сохранили концентрацию. Возможно, из-за результативного старта мы слишком уверовали в победу, перегорели. Начали исправлять ситуацию после пропущенных шайб, но было поздно», — цитирует Усова пресс-служба минского клуба.
Крикунов — о победе в матче с минским «Динамо»: разыгрывались двойные очки
Рекомендуем вам
- 10 декабря 2020
-
10:51
-
10:26
-
10:15
-
09:57
-
09:45
-
09:20
-
08:54
-
08:40
-
08:29
-
08:21
-
06:24
- 9 декабря 2020
-
23:55
-
23:35
-
23:17
-
23:14
-
23:06
-
22:49
-
22:20
-
22:14
-
22:10
-
22:07
-
21:54
-
21:49
-
21:49
-
21:46
-
21:21
-
21:11
-
20:50
-
20:43
-
20:20
-
20:08
-
19:40
-
19:15
-
19:03
-
18:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам