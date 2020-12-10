«Амур» расторг контракты с братьями Ушениными. Они играли за клуб с 2015 года

Хоккейный клуб «Амур» расторг контракты с нападающими Владиславом и Вячеславом Ушениными по обоюдному соглашению сторон, сообщается на официальном сайте клуба. Ранее хоккеисты были помещены в список отказов, откуда их никто не забрал.
Братья Ушенины пополнили состав «тигров» в 2015 году и провели в рядах хабарвоского клуба пять с половиной сезонов. На счету Вячеслава 312 матчей в «Амуре», в которых он забросил 39 шайб и сделал 94 результативные передачи. Владислав провёл 314 матчей, отметился 65 передачами и 70 голами — лучший снайперский результат в истории выступления клуба в элите (Суперлига, КХЛ).
В нынешнем сезоне Вячеслав принял участие в 29 матчах, забив один гол и отдав шесть результативных передач. На счету Владислава 29 встреч и две заброшенные шайбы.
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