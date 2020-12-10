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Фастовский — о расторжении с Йормакки: у «Сибири» появились варианты с игроками посильнее

Фастовский — о расторжении с Йормакки: у «Сибири» появились варианты с игроками посильнее
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал расторжение контракта с финским нападающим Пеккой Йормаккой.

«Что не устроило «Сибирь» в Йормакке, кроме статистики? Кроме статистики, нас всё устраивало в Йормакке. Просто сейчас начали появляться варианты с игроками, которые в нашем понимании посильнее его. Понимание, кем заменить Йормакку, уже есть. Поэтому мы решили освободить место для нового иностранца», — сказал Фастовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.

Йормакка подписал контракт с новосибирской командой в середине октября нынешнего года. В нынешнем сезоне 30-летний финн принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата, забросив одну шайбу и не отдав ни одной результативной передачи.

«Сибирь» расторгла соглашение с нападающим Пеккой Йормаккой. Он перешёл в клуб в октябре
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