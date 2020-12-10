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Кравец: «Витязь» набрал 50% очков в тяжёлой поездке, некоторые команды её с нулём проехали

Кравец: «Витязь» набрал 50% очков в тяжёлой поездке, некоторые команды её с нулём проехали
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец высказался после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:3).

«Два первых периода у нас играл только вратарь, который нас выручил. К сожалению, не создали моментов впереди и не очень хорошо сыграли сзади. В третьем периоде действовали гораздо лучше, создали моменты, но неоправданные удаления привели к пропущенной шайбе.

Боролись до конца, но одного гола недостаточно, чтобы добиться победы или хотя бы набрать очки. В принципе набрали 50% очков в этой тяжёлой поездке, некоторые команды её вообще с нулём проехали. Готовимся к «Авангарду», – цитирует Кравеца пресс-служба КХЛ.

Для «Амура» этот матч стал последним в регулярке перед паузой на второй этап Евротура — Кубок Первого канала. Команда Михаила Кравеца 13 декабря сыграет с «Авангардом».

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