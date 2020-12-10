«Авангард» — ЦСКА: опубликованы составы команд
Омский «Авангард» и ЦСКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 10 декабря, в Подмосковье на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина. Начало встречи — в 17:00 мск.
«Авангард»:
Грубец (Бобков);
Шарипзянов — Емелин, Толчинский — Найт — Потапов;
Береглазов — Покка, Буше — Зернов — Хохлачёв;
Каски — Гончаров, Яремчук — Семёнов — Дедунов;
Чудинов — Готовец, Комаров — Каблуков — Костин.
ЦСКА:
Шарыченков (Юханссон);
Робинсон — Блажиевский, Сошников — Кемпе — Лайпсик;
Дальбек — Саморуков, Мамин — Локтионов — Окулов;
Киселевич — Рыков, Попов — Андронов — Карнаухов;
Ибрагимов, Коростелёв — Соркин — Телегин.
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