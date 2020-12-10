«Авангард» — ЦСКА: опубликованы составы команд

Омский «Авангард» и ЦСКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 10 декабря, в Подмосковье на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина. Начало встречи — в 17:00 мск.

«Авангард»:

Грубец (Бобков);

Шарипзянов — Емелин, Толчинский — Найт — Потапов;

Береглазов — Покка, Буше — Зернов — Хохлачёв;

Каски — Гончаров, Яремчук — Семёнов — Дедунов;

Чудинов — Готовец, Комаров — Каблуков — Костин.

ЦСКА:

Шарыченков (Юханссон);

Робинсон — Блажиевский, Сошников — Кемпе — Лайпсик;

Дальбек — Саморуков, Мамин — Локтионов — Окулов;

Киселевич — Рыков, Попов — Андронов — Карнаухов;

Ибрагимов, Коростелёв — Соркин — Телегин.

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