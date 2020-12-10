Ерёменко: «Динамо» нужно наладить игру в обороне и уделить внимание концовкам матчей

Вратарь московского «Динамо» Александр Ерёменко поделился мнением о переходе в клуб голкипера Эмиля Гарипова, а также сказал, в чём нужно прибавить бело-голубым.

«Наверняка его пригласили для того, чтобы повысить конкуренцию и улучшить нашу не очень хорошую игру. Так что теперь будем работать вдвойне. Ворота одни, а нас, считай, четверо. Посмотрим, что будет дальше, но, думаю, вратарская линия прибавит. О чём активно общались с Эмилем на первой тренировке? Мы с ним давно знакомы, ещё по Казани, когда он был молодым и перспективным вратарём. Эмиль подходил ко мне и интересовался кое-какими нюансами. Обычная работа. Когда ты попадаешь в новую команду, хочется быстрее адаптироваться.

В чём нужно прибавить «Динамо»? Прежде всего наладить игру в обороне, от неё во многом зависит результат. Понятно, что у нас есть ребята, которые могут решить исход матча – первое, второе звено, в третьем и четвёртом парни много отрабатывают в обороне… Больше внимания уделить концовкам матчей, особенно если надо выстоять в меньшинстве. Нам нужно добиться того, чтобы пятёрки были примерно равными по силам. Над этим работаем, и тренерский штаб видит наши ошибки», — приводит слова Ерёменко пресс-служба КХЛ.