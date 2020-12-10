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Яковлев: согласился на понижение из-за потолка зарплат. Так сделали все в «Металлурге»

Яковлев: согласился на понижение из-за потолка зарплат. Так сделали все в «Металлурге»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев поделился мнением о жёстком потолке зарплат в Континентальной хоккейной лиге.

«Сказался ли потолок зарплат на КХЛ в целом? Да, конечно. Вы сами видите, что всё стало плотнее. Составы подравнялись, и отсюда появилось больше непредсказуемости в каждом матче. Турнир стал более интересным, каждый может обыграть каждого.

Тяжело ли весной шли переговоры по новому контракту с «Металлургом»? Можно сказать, переговоров почти не было. Быстро договорились. Согласился пойти на понижение суммы контракта из-за нового потолка зарплат. И так сделали все игроки «Металлурга» — все пошли на снижение условий. Ситуация сейчас такая во всей лиге, что относишься с пониманием к желаниям клуба. Бодаться было бессмысленно. Тем более я не горел желанием куда-то уезжать из Магнитогорска», — приводят слова Яковлева «Известия».

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