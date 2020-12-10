Полунин: в концовке «Амур» повёлся на провокации, не смогли удержать эмоции под контролем

Нападающий «Амура» Александр Полунин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (3:1).
«Сыграли сегодня удачно, хорошо завершили домашнюю серию. Немного не повезло, что не позволили Аликину сыграть на ноль. В остальном всем довольны. Мы выполнили установку тренера, а то, что не удалось реализовать – не хватило везения. Достаточно много держали соперника в зоне. Конечно, приятно оформить дубль, вдвойне приятно, что ещё и удалось выиграть. В концовке мы где-то повелись на провокации, не смогли удержать эмоции под контролем. В концовке главное было вывести шайбу от своих ворот, не думал тогда о хет-трике», — приводит слова Полунина пресс-служба лиги.
Для «Амура» этот матч стал последним в регулярке перед паузой на второй этап Евротура — Кубок Первого канала. Команда Михаила Кравеца 13 декабря сыграет с «Авангардом».
- 10 декабря 2020
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