Ерёменко: стараюсь жить игрой, выкладываться по максимуму

Вратарь московского «Динамо» Александр Ерёменко рассказал о мотивации, которая позволяет ему играть в 40 лет.
«Какой возрастной ориентир я себе ставлю? На самом деле никакой. Живу одним днём и стараюсь выжать из него максимум, работать на пределе и добиваться определённых результатов. В недавнем интервью я сказал, что для меня каждая игра — как последняя? В эту фразу я вложил другой смысл. Стараюсь жить этой игрой, выкладываться по максимуму. Как перед решающим матчем плей-офф, когда готовишься по-особому, стараешься выдать и получить максимум, мотивируешь себя… То есть сейчас у меня каждая игра – не просто проходная. Она та самая, за которую ты цепляешься, и это не просто слова. Было бы здорово, если бы каждый хоккеист настраивался на каждый матч как на последний.
Есть ли у меня своя система упражнений? Опыт помогает понять, где я могу дать себе слабину, потратить больше времени на восстановление и отдых, чтобы потом лучше подготовиться к матчу. Хорошо знаю, что могу от себя требовать. Но ведь есть и общий тренировочный процесс, для всей команды. И я занимаюсь с парнями на полную катушку. А потом, помимо основной тренировки, иду и делаю какие-то свои упражнения», — приводит слова Ерёменко пресс-служба КХЛ.
- 10 декабря 2020
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