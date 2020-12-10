«Авангард» — ЦСКА: Окулов продлил результативную серию в КХЛ до 5 матчей

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» в Балашихе принимает ЦСКА (1:3, завершился второй период).
В середине второго периода третью шайбу «армейцев» забросил нападающий Максим Мамин, которому ассистировал Константин Окулов. Таким образом, Окулов продлил результативную серию в КХЛ до пяти матчей. В 33 матчах регулярного чемпионата россиянин набрал 31 (10+21) очко.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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