Хартли: я не знал всех подробностей сделки по Шумакову. Наверное, это был вопрос времени

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:4).

«Сегодня мы хорошо провели первый период, команды действовали на равных, не так много моментов создавали. Но затем ЦСКА забросил быстрый гол во втором периоде, мы оказались в положении догоняющих, а они закрыли свою зону, не давали нам пространства. Мы знали, как действует ЦСКА, это была типичная игра с их стороны. Если вы не ведёте в счёте против «армейцев», то у вас возникают большие проблемы. Но я доволен старанием своих ребят, просто у нас не получилось создать больше моментов.

Скорая продажа Шумакова в «Автомобилист»? Наверное, это был вопрос времени. Возможно, со стороны екатеринбуржцев торопили со сделкой. Я не знал всей ситуации, этим занимался Алексей Волков. До этого Шумаков приболел, мы отправили его домой, а затем у него возник вариант с «Автомобилистом». Повторюсь, я не знаю всех подробностей сделки.

Емелин – это капитан нашей команды, огромная часть «Авангарда». Конечно, можно сегодня рассматривать каждый гол в отдельности, искать ошибки, но я никогда не буду тыкать в игроков публично. Мы смотрим в совокупности на ту пользу, которую хоккеист приносит команде, и в этом плане к Емелину не может быть никаких претензий», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.