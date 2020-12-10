Капитан «Авангарда» Алексей Емелин завершил матч с ЦСКА с показателем полезности «–4»

ЦСКА обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена «Балашиха» имени Юрия Ляпкина» в Подмосковье и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Для капитана омского клуба Алексея Емелина матч сложился крайне неудачным образом. Он находился на льду при всех голах ЦСКА и завершил матч с показателем полезности «–4».

Кроме того, в эпизоде со вторым пропущенным голом шайба оказалась в воротах омичей рикошетом от Емелина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это пятая победа «армейского» клуба в последних шести играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 12 декабря дома встретится с ярославским «Локомотивом», а «Авангард» 13 декабря в Подольске — с местным «Витязем».