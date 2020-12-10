«Автомобилист» потерпел десятое поражение кряду, пропустив семь шайб от СКА

СКА обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербург и завершилась с разгромным счётом 7:2 (5:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

По два очка в составе победителей набрали Степан Старков (1+1), Владимир Ткачёв (1+1), Кирилл Марченко (1+1), Линден Вей (1+1), Андрей Кузьменко (1+1), Василий Токранов (0+2) и Антон Белов (0+2). Шайбы у «Автомобилиста» забросили Павел Дацюк и Джефф Плэтт.

Это десятое кряду поражение екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 12 декабря в гостях встретится с рижским «Динамо», а «Автомобилист» 13 декабря в Магнитогорске — с местным «Металлургом».