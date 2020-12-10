«Автомобилист» потерпел десятое поражение кряду, пропустив семь шайб от СКА
СКА обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербург и завершилась с разгромным счётом 7:2 (5:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
По два очка в составе победителей набрали Степан Старков (1+1), Владимир Ткачёв (1+1), Кирилл Марченко (1+1), Линден Вей (1+1), Андрей Кузьменко (1+1), Василий Токранов (0+2) и Антон Белов (0+2). Шайбы у «Автомобилиста» забросили Павел Дацюк и Джефф Плэтт.
Это десятое кряду поражение екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 12 декабря в гостях встретится с рижским «Динамо», а «Автомобилист» 13 декабря в Магнитогорске — с местным «Металлургом».
КХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2020, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Старков (Белов, Марченко) – 02:25' (5x5) 2:0 Марченко (Вей, Старков) – 05:02' (5x5) 2:1 Дацюк (Макеев) – 07:50' (5x5) 3:1 Кемппайнен (Кузьменко, Токранов) – 13:03' (5x4) 4:1 Вей (Тимкин, Ожиганов) – 16:20' (5x4) 5:1 Бурдасов (Морозов, Белов) – 17:18' (5x5) 5:2 Плэтт (Белоусов) – 35:40' (4x5) 6:2 Кузьменко (Ткачёв, Токранов) – 36:02' (5x5) 7:2 Ткачёв (Швец-Роговой, Галенюк) – 56:44' (5x5)
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