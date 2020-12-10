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Питерс: негативных разговоров с руководством «Автомобилиста» нет, мы каждый день на связи

Питерс: негативных разговоров с руководством «Автомобилиста» нет, мы каждый день на связи
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:7).

«С самого начала всё было не так. Сегодня мы были не собраны. До этого на выезде у нас были хорошие отрезки, сегодня не ладилась игра на обеих концах площадки. В предыдущих матчах мы смотрелись неплохо, играли на пределе возможностей, показывали рвение. Сегодня многие игроки не смогли показать свою лучшую игру.

Доверие со стороны руководства? Каждый день я на связи с руководством, в том числе общались по поводу приобретения Шумакова. Говорили, что надо усиливать команду, обсуждали дедлайн и паузу на сборные. Стараюсь максимально выкладываться в работе, негативных разговоров у нас нет», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Автомобилист» потерпел десятое поражение кряду, пропустив семь шайб от СКА
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