Питерс: негативных разговоров с руководством «Автомобилиста» нет, мы каждый день на связи

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:7).

«С самого начала всё было не так. Сегодня мы были не собраны. До этого на выезде у нас были хорошие отрезки, сегодня не ладилась игра на обеих концах площадки. В предыдущих матчах мы смотрелись неплохо, играли на пределе возможностей, показывали рвение. Сегодня многие игроки не смогли показать свою лучшую игру.

Доверие со стороны руководства? Каждый день я на связи с руководством, в том числе общались по поводу приобретения Шумакова. Говорили, что надо усиливать команду, обсуждали дедлайн и паузу на сборные. Стараюсь максимально выкладываться в работе, негативных разговоров у нас нет», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.