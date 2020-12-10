Питерс — после 2:7 со СКА: это ужасный матч, чтобы можно было оценивать игру Шумакова
Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс поделился мнением об игре нападающего Сергея Шумакова в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:7).
«Сегодня ужасный матч, чтобы можно было оценивать Шумакова. Мы сразу упустили нити игры, но Шумаков проявлял себя, у него были моменты в зоне атаки. Сейчас сложно оценивать, вернёмся домой, посмотрим в дальнейшем, на что он способен. Нужно, чтобы все игроки прибавляли индивидуально и как команда. В паузе на Евротур будем улучшать свою игру», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Шумаков не набрал очков в первом матче за новый клуб, проведя на льду 15 минут 59 секунд и завершив встречу с показателем полезности «-2». В его активе два броска в створ и один силовой приём.
«Автомобилист» потерпел десятое поражение кряду, пропустив семь шайб от СКА
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