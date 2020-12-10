Сошников: сегодня у нас была неплохая «химия» в звене, добавили в реализации
Нападающий ЦСКА Никита Сошников прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (4:1).
«В моменте с голом, когда пошла передача, я видел, что Емелин – стоячий, побежал, обогнал его, получилось хорошо бросить. Сегодня у нас была неплохая «химия» в звене. В прошлом матче тоже были хорошие моменты, просто не смогли их реализовать. Сегодня же добавили в реализации. Получилась хорошая командная победа», — приводит слова Сошникова пресс-служба клуба.
Это пятая победа «армейского» клуба в последних шести матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 12 декабря дома встретится с ярославским «Локомотивом», а «Авангард» 13 декабря в Подольске — с местным «Витязем».
ЦСКА в гостях обыграл «Авангард», Сошников набрал 2 очка
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