Сошников: сегодня у нас была неплохая «химия» в звене, добавили в реализации

Нападающий ЦСКА Никита Сошников прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (4:1).

«В моменте с голом, когда пошла передача, я видел, что Емелин – стоячий, побежал, обогнал его, получилось хорошо бросить. Сегодня у нас была неплохая «химия» в звене. В прошлом матче тоже были хорошие моменты, просто не смогли их реализовать. Сегодня же добавили в реализации. Получилась хорошая командная победа», — приводит слова Сошникова пресс-служба клуба.

Это пятая победа «армейского» клуба в последних шести матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 12 декабря дома встретится с ярославским «Локомотивом», а «Авангард» 13 декабря в Подольске — с местным «Витязем».