НХЛ продолжает работу над дивизионами. Владельцы клубов были недовольны первым вариантом

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн сообщил, что Национальная хоккейная лига продолжает работу над составами дивизионов на следующий сезон.

Причиной реорганизации стала необходимость создания канадского дивизиона из-за сложностей при пересечении границы между Канадой и США в период пандемии коронавируса. Предложенный лигой вариант реорганизации обсуждался на телеконференции совета директоров, но устроил не всех.

«Мы предупреждали, что план реорганизации, который НХЛ представила совету директоров на телеконференции, может быть изменён. Похоже, именно это и происходит. Источники подтверждают, что лига снова пытается изменить состав дивизионов.

Возможно, прописку сменят «Миннесота» и «Даллас». Может измениться что-то ещё. Ясно, что некоторые владельцы были недовольны представленным вариантом структуры временных дивизионов. Так что следим за обновлениями», – написал Лебрюн в «Твиттере».