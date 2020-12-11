Молодёжная сборная Канады отсеяла семь хоккеистов из состава команды на МЧМ-2021
Молодёжная сборная Канады отсеяла семь хоккеистов из состава команды на МЧМ-2021, сообщается на официальном сайте национальной федерации хоккея.
Расположение команды покидают два вратаря (Бретт Брошу и Тристан Леннокс) и пять форвардов (Адам Бекман, Тайсон Форстер, Хендрикс Лапьер, Коул Швиндт и Шейн Райт).
Таким образом, Райт, который на данный момент называется фаворитом драфта НХЛ-2022, не повторит рекорд Уэйна Гретцки, Сидни Кросби и Коннора Макдэвида, игравших за сборную Канады на МЧМ в возрасте 16 лет.
В лагере канадцев остаются 34 игрока. После двусторонней встречи, которая состоится в ближайшее время, тренерскому штабу сборной Канады нужно будет сократить состав команды ещё на девять игроков.
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