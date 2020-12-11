Бадюков — о ставке «Авангарда» на Грубеца: обратного хода нет – надо смотреть вперёд

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением о решении «Авангарда» обменять вратаря Эмиля Гарипова и сделать ставку на Шимона Грубеца.

«Дело сделано, надо теперь работать с тем материалом, что есть. Обратного хода нет – надо смотреть вперёд. Полагаю, Грубец ещё поднаберётся позитивных эмоций от игры за сборную Чехии на Кубке Первого канала. А дальше главное, чтобы партнёры по команде ему помогали.



Матч с ЦСКА выявил определённые слабые стороны «Авангарда». Например, неудачную игру пары защитников Емелин – Шарипзянов, в чьей смене были пропущены все четыре шайбы. К тому же по предыдущим встречам с «Северсталью» и «Автомобилистом» было видно, что у команды физические кондиции пока не на самом высоком уровне.



А ЦСКА как раз умеет выдавать идеальный хоккей с такими топ-клубами, как СКА и «Авангард». Система игры этой команды выявила тех лиц, которые смогли взять на себя функции лидеров. Очень понравился Мамин – и своим голом, и тем, как при игре «пять на пять» взаимодействовал с Окуловым. «Авангард» мог зацепиться за очки при удачном розыгрыше большинства. Один раз он ему удался в начале встречи», – приводят слова Бадюкова «Известия».