Армстронг может стать генменеджером сборной Канады на ОИ-2022, если там будут игроки НХЛ

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг может получить аналогичный пост в сборной Канады на Олимпиаде-2022 в Пекине, если на ней выступят игроки из Национальной хоккейной лиги. Их участие в Играх всё ещё не гарантировано, поскольку лига и Международный олимпийский комитет на данный момент не выработали соглашение.

«Армстронга попросят вернуться и стать генменеджером сборной Канады на Олимпиаде», – сообщил инсайдер TSN Пьер Лебрюн.

Ранее 56-летний Армстронг возглавлял управленческий штаб сборной Канады на победном Кубке мира-2016 в Торонто. Также канадский функционер работал в структуре менеджмента канадских команд на победных Олимпиадах в 2010 и 2014 годах, а также чемпионатах мира в 2007 и 2016 годах.