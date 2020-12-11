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Армстронг может стать генменеджером сборной Канады на ОИ-2022, если там будут игроки НХЛ

Армстронг может стать генменеджером сборной Канады на ОИ-2022, если там будут игроки НХЛ
Хоккей / Олимпиада 2022 0

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг может получить аналогичный пост в сборной Канады на Олимпиаде-2022 в Пекине, если на ней выступят игроки из Национальной хоккейной лиги. Их участие в Играх всё ещё не гарантировано, поскольку лига и Международный олимпийский комитет на данный момент не выработали соглашение.

«Армстронга попросят вернуться и стать генменеджером сборной Канады на Олимпиаде», – сообщил инсайдер TSN Пьер Лебрюн.

Ранее 56-летний Армстронг возглавлял управленческий штаб сборной Канады на победном Кубке мира-2016 в Торонто. Также канадский функционер работал в структуре менеджмента канадских команд на победных Олимпиадах в 2010 и 2014 годах, а также чемпионатах мира в 2007 и 2016 годах.

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