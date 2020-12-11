Зюзин: у «Сочи» самая молодая команда в КХЛ, но требуем результат не завтра, а сегодня

Спортивный директор ХК «Сочи» Андрей Зюзин поделился мнением о выступлении команды в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ.
«Часто общаемся с нашими молодыми игроками. Третьяк, Мироманов, Минеев, Валенцов, Солянников, Колготин, Рубцов, Гараев, Глотов, Кукштель, Огирчук, Квартальнов, Руденков — у нас практически две трети команды собраны из хоккеистов до 25 лет, которые получают в КХЛ регулярное игровое время. Это, наверное, самая молодая команда в КХЛ и это крепкий костяк на будущее. Но всё равно жёстко требуем результат. Не завтра, а сегодня.
Было много эпизодов, которые, наоборот, понравились. В частности поздравили с первым голом в КХЛ Василия Глотова. Другой молодой форвард, недавно выменянный из СКА Иван Володин, забросил первую шайбу за «Сочи», но в КХЛ у него уже был один гол за Санкт-Петербург. Если учесть, что в предыдущем матче в Хабаровске первый гол в лиге забил и Павел Кукштель, то прогресс наших молодых форвардов обнадёживает», — цитирует Зюзина Russia-Hockey.
- 11 декабря 2020
-
12:35
-
12:24
-
12:11
-
12:05
-
11:38
-
11:21
-
10:49
-
10:44
-
10:20
-
10:05
-
09:40
-
09:15
-
09:03
-
08:45
-
08:20
-
08:03
- 10 декабря 2020
-
23:54
-
23:45
-
23:00
-
22:41
-
22:35
-
22:31
-
22:26
-
22:21
-
21:45
-
21:19
-
20:38
-
20:28
-
20:15
-
20:14
-
20:01
-
19:55
-
19:49
-
19:29
-
19:10