Зюзин: у «Сочи» самая молодая команда в КХЛ, но требуем результат не завтра, а сегодня

Спортивный директор ХК «Сочи» Андрей Зюзин поделился мнением о выступлении команды в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ.

«Часто общаемся с нашими молодыми игроками. Третьяк, Мироманов, Минеев, Валенцов, Солянников, Колготин, Рубцов, Гараев, Глотов, Кукштель, Огирчук, Квартальнов, Руденков — у нас практически две трети команды собраны из хоккеистов до 25 лет, которые получают в КХЛ регулярное игровое время. Это, наверное, самая молодая команда в КХЛ и это крепкий костяк на будущее. Но всё равно жёстко требуем результат. Не завтра, а сегодня.

Было много эпизодов, которые, наоборот, понравились. В частности поздравили с первым голом в КХЛ Василия Глотова. Другой молодой форвард, недавно выменянный из СКА Иван Володин, забросил первую шайбу за «Сочи», но в КХЛ у него уже был один гол за Санкт-Петербург. Если учесть, что в предыдущем матче в Хабаровске первый гол в лиге забил и Павел Кукштель, то прогресс наших молодых форвардов обнадёживает», — цитирует Зюзина Russia-Hockey.