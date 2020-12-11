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Дженовей стал жертвой мошенников. Защитника «Автомобилиста» обманули на 122 тыс. рублей

Дженовей стал жертвой мошенников. Защитника «Автомобилиста» обманули на 122 тыс. рублей
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Автомобилиста» Чарльз Дженовей стал жертвой мошенников, купив несуществующие клюшки у несуществующего менеджера магазина, сообщается в телеграм-канале «Мутко против». Примечательно, что ранее жертвой подобной аферы стал защитник «Спартака» Яков Рылов.

«Канадский легионер «Автомобилиста» и бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года Чарльз Дженовей заявил в полицию, что его развели на 122 000 при покупке клюшек. По его словам, сделал это тот же самый человек, который несколько недель назад обманул защитника «Спартака» Якова Рылова с коньками.

Защитник екатеринбургской команды рассказал, что он договорился с сотрудником компании Bauer Кимом Довалтяном на покупку шести клюшек. Перевёл деньги. Ему сказали ждать. Лишь прождав пару месяцев, Чарльз понял, что его обманули», — говорится в сообщении.

Защитник «Спартака» Рылов стал жертвой мошенников. Хоккеиста обманули на 74 тыс. рублей
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