Каменский — о ЦСКА: Сошников понимает игру и требования тренеров своей новой команды

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мнением о матче регулярного чемпионата между ЦСКА и «Авангардом» (4:1) и выделил форварда московского клуба Никиту Сошникова, недавно перешедшего из «Салавата Юлаева».
«Каждая из команд играла по своей тактике. Встреча получилась интересной, красивой, с моментами с обеих сторон. И игра качалась туда-сюда. Но ЦСКА использовал свои моменты, а «Авангард» – нет. Стоит отметить, что опять нормально выглядел Сошников. Забил гол, сделал передачу. Это говорит, что человек понимает игру и требования тренеров своей новой команды», – приводят слова Каменского «Известия».
Одним из главных героев встречи стал форвард гостей Никита Сошников, который забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. Голкипер ЦСКА Александр Шарыченков отразил 24 броска. Единственный гол в составе «Авангарда» забил Рид Буше.
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