В возрасте 38 лет ушёл из жизни обладатель Кубка Гагарина в составе «Динамо» Артём Чернов

Светлана Кольцова, жена известного российского защитника Кирилла Кольцова, сообщила о смерти российского нападающего Артёма Чернова.

«Друзья мои! Сегодня произошло большое горе, мы потеряли близкого друга нашей семьи, спортсмена, бывшего юлаевца Артёма Чернова. Сердце разрывается от боли, но всё, что мы сейчас можем сделать, — это помолиться. Все, у кого есть желание помочь семье материально, — пишите мне», — написала Кольцова в «Инстаграме».

За свою карьеру на уровне сильнейшей хоккейной лиги России Артём Чернов выступал за новокузнецкий «Металлург», «Авангард», «Спартак», ХК МВД, московское «Динамо», «Торпедо», «Автомобилист», «Атлант», «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Витязь».

В 2000 году Артём стал серебряным призёром юниорского чемпионата мира в составе сборной России. Высшим достижением в карьере Чернова стало завоевание Кубка Гагарина 2012 года в составе московского «Динамо». Артёму было 38 лет.