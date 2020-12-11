Вовченко: никогда не было мыслей уехать из Череповца. Всегда хотел играть дома

Нападающий «Северстали» Даниил Вовченко объяснил решение подписать двухлетний контракт с клубом в межсезонье.
«Никогда не было мыслей куда-то уехать из Череповца. Мне всегда хотелось играть дома. Здесь все родные, друзья. Летом были разговоры – уйти или остаться. Тренеры к себе вызвали, приводили аргументы. Обсуждали мою роль, игровое время, партнёров. В итоге договорились о новом контракте.
В принципе у команды и у моей тройки всё складывается неплохо. Очков бы побольше набирать. Иногда возникают проблемы с реализацией моментов. Три поражения подряд – это не кризис. Не считаю это даже спадом. Невозможно весь сезон выигрывать. Там и соперники были как на подбор сильные: СКА, «Ак Барс», «Локомотив». Разобрали ошибки, поговорили. Никакой паники не было.
Так что тогда три подряд проиграли, сейчас три подряд выиграли. Всё нормально. Команда омолодилась. Ребята хотят играть в КХЛ, борются за место в составе. Добавили свежую кровь – это дало результат. Конкуренция помогает», – цитирует Вовченко пресс-служба КХЛ.
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