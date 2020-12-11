Жена Кольцова — о смерти Чернова: он умер ночью, у Артёма было больное сердце

Светлана Кольцова, жена экс-защитника «Салавата Юлаева» Кирилла Кольцова, рассказала об обстоятельствах смерти Артёма Чернова. Бывший нападающий «Салавата Юлаева» и московского «Динамо» умер в возрасте 38 лет.

«Он умер ночью. У Артёма было больное сердце, он каждые полгода проходил лечение. Вчера тренировал детей в школе «Салавата Юлаева», всё было нормально. Все в шоке, конечно. Мы дружили семьями. Многие ребята, с которыми Артём играл вместе, откликнулись на эту беду. Он был просто потрясающим человеком! Всегда был готов прийти на помощь, таких людей немного», – цитирует Кольцову «Спорт-экспресс».

В 2000 году Артём стал серебряным призёром юниорского чемпионата мира в составе сборной России. Высшим достижением в карьере Чернова стало завоевание Кубка Гагарина 2012 года в составе московского «Динамо». Артёму было 38 лет.