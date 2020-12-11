Р. Ротенберг — о коронавирусе и МЧМ-2021: у сборной России нет никаких проблем

Первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной команды Роман Ротенберг высказался в преддверии молодёжного чемпионата мира 2021 года.

«У молодёжной сборной России сейчас проходил сбор, команда две недели отлично поработала, мы использовали все самые современные методики. Мы постоянно на связи с тренерским штабом, общаемся по всем деталям с ребятами. В команде у нас тёплая семейная атмосфера.

Мы не смотрим на то, что происходит в других командах в связи с коронавирусом. В прессе бывает много фейковых новостей, но мы исходим только из своей ситуации. Мы не можем разглашать внутреннюю кухню сборной, но могу сказать по факту: у сборной России нет никаких проблем. Для нас важно, чтобы на турнире были все лучшие сборные, но на ситуацию мировую мы повлиять не можем. У нас есть регламент, по которому едет 25 человек на турнир, и мы по нему действуем. Перед отъездом будет объявлен финальный список. У нас сейчас 29 человек, останется 25, состав прямо перед вылетом определит тренерский штаб.

Могу в целом описать наш подход к формированию состава. Наш штаб держит руку на пульсе постоянно и изучает последнюю информацию. Всё определяет тренировочный процесс. Все игроки, которые были вызваны, вызваны по спортивному принципу», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.