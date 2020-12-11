Нападающий СКА Василий Подколзин будет капитаном сборной России на молодёжном чемпионате мира 2021 года. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Игорь Ларионов.
«Василий – капитан команды, он уже третий год в молодёжной сборной, знаем его качества как лидера. У него высокие амбиции, он пример для всех ребят. Это мастер и человек, который тащит всех вперёд. Ассистентов выберем, когда приедем в Эдмонтон. Василий – большой профессионал, довольны его работой на этом сборе. Приятно видеть его нацеленность и отдачу в каждой тренировке, это заводит ребят, и это очень хороший знак», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной команды Роман Ротенберг высказался в преддверии молодёжного чемпионата мира 2021 года.
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