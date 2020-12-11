Василий Подколзин будет капитаном сборной России на молодёжном чемпионате мира 2021 года

Нападающий СКА Василий Подколзин будет капитаном сборной России на молодёжном чемпионате мира 2021 года. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Игорь Ларионов.

«Василий – капитан команды, он уже третий год в молодёжной сборной, знаем его качества как лидера. У него высокие амбиции, он пример для всех ребят. Это мастер и человек, который тащит всех вперёд. Ассистентов выберем, когда приедем в Эдмонтон. Василий – большой профессионал, довольны его работой на этом сборе. Приятно видеть его нацеленность и отдачу в каждой тренировке, это заводит ребят, и это очень хороший знак», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной команды Роман Ротенберг высказался в преддверии молодёжного чемпионата мира 2021 года.