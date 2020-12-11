Игорь Ларионов прокомментировал изменения в составе сборной России перед МЧМ-2021

Главный тренер Игорь Ларионов прокомментировал изменения в составе молодёжной сборной России перед МЧМ-2021.

«Это традиция нашей команды, которая идёт из СССР, — передача опыта, который есть у нашего хоккея, то есть у «Красной машины», советской и российской сборной. Это вещи, которые необходимо ребятам услышать, зарядиться энергией успеха, который у нас есть и был. Мы верим в то, что он будет. Ребята горят желанием себя проявить в Эдмонтоне. Тренерский штаб верит в команду, надеемся показать хоккей хорошего уровня и верим в успех.

Князев планировался участвовать в Кубке Карьяла, но у него были положительные тесты. Жеренко, нам был необходим ещё один вратарь, который добавил бы конкуренции в этой позиции. Все игроки и персонал проходят полный курс сбора и дают нам приятную головную боль по выбору ребят, которые отправятся на чемпионат мира», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.