Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал особенность нынешней молодёжной сборной России, которую возглавляет Игорь Ларионов.

«Каждый раз у нас была сильная команда, только не всегда выполняла задачу. У этой команды есть особенность: она прошла этап Евротура и удивила болельщиков. Эти ребята могут играть на самом высоком уровне против взрослых сборных Швеции, Финляндии. У прошлых команд такого опыта не было. Мы собрали всех лучших, но шапкозакидательства не должно быть», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее стало известно, что нападающий СКА Василий Подколзин будет капитаном сборной России на молодёжном чемпионате мира 2021 года. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Игорь Ларионов.