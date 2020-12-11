Третьяк: Россия хочет, чтобы ЧМ-2021 прошёл в Беларуси и Латвии, но мы всегда готовы

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал заявление главы ИИХФ Рене Фазеля. Ранее швейцарский функционер сообщил, что Третьяк предложил ему провести ЧМ-2021 в Санкт-Петербурге.

«Слова Рене? Совет ИИХФ уверен и надеется в том, что чемпионат мира пройдёт в Беларуси и Латвии. Если к нам потом будет обращение, если что-то случится, то этот вопрос решает правительство. Когда такой момент наступит, тогда и будем подходить к этому. Мы всегда готовы, если сложится такая ситуация, но при этом мы хотим, чтобы ЧМ прошёл в Беларуси и Латвии.

МЧМ-2023 в России? Всё идёт по плану, Канада со Швецией договорились, что Канада проведёт два турнира подряд. Шведы понимают, что канадцы понесли большие расходы, у них проданы билеты. Чемпионат в Новосибирске и Омске остаётся, здесь никаких проблем нет», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.