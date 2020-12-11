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Третьяк: Россия хочет, чтобы ЧМ-2021 прошёл в Беларуси и Латвии, но мы всегда готовы

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Третьяк: Россия хочет, чтобы ЧМ-2021 прошёл в Беларуси и Латвии, но мы всегда готовы
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал заявление главы ИИХФ Рене Фазеля. Ранее швейцарский функционер сообщил, что Третьяк предложил ему провести ЧМ-2021 в Санкт-Петербурге.

«Слова Рене? Совет ИИХФ уверен и надеется в том, что чемпионат мира пройдёт в Беларуси и Латвии. Если к нам потом будет обращение, если что-то случится, то этот вопрос решает правительство. Когда такой момент наступит, тогда и будем подходить к этому. Мы всегда готовы, если сложится такая ситуация, но при этом мы хотим, чтобы ЧМ прошёл в Беларуси и Латвии.

МЧМ-2023 в России? Всё идёт по плану, Канада со Швецией договорились, что Канада проведёт два турнира подряд. Шведы понимают, что канадцы понесли большие расходы, у них проданы билеты. Чемпионат в Новосибирске и Омске остаётся, здесь никаких проблем нет», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Фазель — о ЧМ-2021: Третьяк предложил провести турнир в Санкт-Петербурге
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