Ларионов рассказал, как могут выглядеть звенья на МЧМ-2021

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопросы о том, как будут выглядеть звенья на МЧМ.



«Первые два звена? Пока у нас пять звеньев, это даёт возможность оценивать каждого игрока и звено. Процесс продолжается, есть мысли, которые мы хотим довести до конца, чтобы было не топ-6, а топ-12. Если говорить о четвёртом звене, где играет Бардаков и Спиридонов, они доминируют на тренировках. В команде есть ребята, которые умеют и атаковать, и обороняться, играть на команду. Безусловно, есть лидеры, но сейчас сложно сказать, кто будет играть в топ-6 или топ-4.



Исходя из Кубка Карьяла, есть понимание того, что связка Хуснутдинов – Подколзин работает очень здорово. Связка Сафонов – Чинахов тоже блестяще работает, пока смотрим, кто с ними будет играть на фланге, и ищем в том числе и план «Б», если надо будет что-то поменять. У нас очень интересная команда в плане мастерства, таланта, импровизации, рабочей этики, это позволяет нам варьировать состав чуть ли не каждый день. Важно, что ребята сыгрались, но в любом сочетании ребята играют здорово. Жалоб ни у кого нет, все показывают достойный хоккей. Состав звеньев будет решаться в первых двух товарищеских матчах, где мы дадим всем ребятам проявить себя, чтобы вступить в чемпионат в матче с Америкой 25 декабря в оптимальном составе, чтобы начать свой поход за золотом.



С учётом того, что правый край – объективно сильная сторона – Подколзин, Амиров, Чинахов, опробовал ли уже кого-нибудь на другом фланге? Безусловно, пробовали. Когда идёт игра, она требует агрессивности, активного отбора с места потери шайбы. Чем больше мы играем в атаке, тем больше играем на победу и на то, чтобы вся команда двигалась. Все ребята играют там, где подсказывает ситуация. Вопрос фланга – это только расстановка на вбрасывании, задача стоит так, чтобы был полный контроль шайбы, компактная оборона и атака, где все участвуют. Последние три дня порадовали тренерский штаб, доволен последними тренировками. Многие элементы, которые поначалу были шероховатыми, были проработаны. Всегда нужно терпение, чтобы ребята начали играть друг на друга и игра смотрелась гармонично, эффективно и была менее энергозатратной. Шайба двигается быстрее, чем ноги, соперникам сложнее всего это остановить», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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